«مياه الشرب»: نحتاج 7 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالقرى

مراسل «ONA»:

قال اللواء السيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الأربعاء، إن مخطط مشروعات الصرف الصحي يستهدف ضمن أولوياته المشروعات المدرجة في الخطة والتي لها اعتماد مالي وبها نسب تنفيذ تفوق الـ70%.

ولفت رئيس الهيئة، خلال الاجتماع الثاني الموسع الذي عقده اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، بحضور مصطفي عبدالرحيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والتي يصل معدل إنجازها إلى 70% تحتاج 7 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف فقط، وقد تم عمل رفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء بهذا الشأن وكذلك مجلس النواب لتوفير المبلغ المطلوب لتنفيذها على 3 سنوات.

وفيما يتعلق بمحطات الصرف الجديدة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ، وجار دراسة توفير الاعتمادات المالية لها من خلال برامج المنح والقروض .

وبحث رئيس الهيئة، مع كافة الأطراف المعنية الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات المياه والصرف الصحي في مدن وقرى المحافظة، للعمل على حلها في اقرب وقت ممكن.

كما استعرض رئيس الهيئة مع المحافظ ورؤساء المراكز والمدن عددا من المشاريع المتوقف العمل بها في المراكز والمدن التسع لبحث أسباب تأخر تلك المشاريع، إلى جانب تحديد توقيتات زمنية لإنجاز تلك المشاريع.