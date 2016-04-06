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الأحد.. بدء امتحانات محو الأمية بسوهاج

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مراسل «ONA»:

أكد محمد الدالى مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بسوهاج ، أنه تقرر عقد إمتحانات محو الأمية للدارسين والدارسات المقيدين بفصول محو الأمية التى تم فتحها بمعرفة المعلمين المعينين بمحافظة سوهاج ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم بالتربية والتعليم فى الفترة من الأحد الموافق 10 ابريل الجاري، وحتى الخميس 15 أبريل الجاري ، وذلك بجميع مراكز المحافظة .

وقال الدالي، فى تصريح خاص لـ«ONA» ، إنه تقدم لهذه الإمتحانات «18585» دارس ودارسة مقيدين بهذه الفصول، وفى سبيل التيسير على المعلمين المعينين بالمحافظة كنوع من الوفاء بإالتزاماتهم التعاقدية  .

وأضاف، أنه تم الإجتماع بهم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى  المراكز الإدارية، حيث  تم بيان ضوابط امتحانات محو الأمية ومن أهمها الإجابة بالقلم الجاف وحضور الدارسين قبيل بدء الإمتحانات بوقت كاف ومعهم أصل بطاقة الرقم القومى ، حيث أنه لن يسمح بدخول أى دارس الإمتحان إلا بأصل البطاقة  ​.​

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