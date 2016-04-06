لتفادي إيقاف النشاط.. اتحاد الكرة يخطط لإجراء انتخابات مبكرة

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن هناك خطة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد لتفادي تعرض مصر لعقوبات دولية من الفيفا، تصل لإيقاف النشاط الرياضي، بسبب التدخل الحكومي.

وكان حكما قضائيا قد صدر ضد المجلس الحالي يفيد بحله، بناء على خطأ في إجراء الانتخابات التي أجريت عام 2012.

واستلم وزير الرياضة خالد عبد العزيز نسخة من الحكم أول أمس الاثنين، مشددا أنه لديه 7 أيام لتنفيذه. (طالع التفاصيل)

وقال جمال علام: "نحترم أحكام القضاء، ولكن نحن بصدد تقديم استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم حتى شهر مايو".

وأوضح عبر قناة (CBC) "الحكم القضائي الأخير يؤدي إلى تولي المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إدارة الأمور، ولكن اللائحة تؤكد أنه لا يجوز أن تطول هذه المرحلة الانتقالية عن ثلاثة أشهر".

وأضاف "لذا إذا تولى المدير التنفيذي المسئولية في الوقت الحالي، فإنه سيبقى لبعد نهاية الدورة الأوليمبية في أغسطس، أي أكثر من 3 أشهر، مما يجعل الانتخابات المقبلة باطلة".

وأشار رئيس اتحاد الكرة في ختام تصريحاته إلى أن محاولة تأجيل تنفيذ الحكم هو محاولة ضمن خطة لإجراء انتخابات مبكرة في 20 أغسطس المقبل.