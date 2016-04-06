مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: سنوظف لاعبين في غير مراكزهم لنواجه الجيش

كشف خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي عن المصاعب التي تواجه فريقه قبل مباراة طلائع الجيش يوم السبت في الجولة الـ24 من الدوري.

ويدخل الإسماعيلي المباراة منتشيا بالفوز على الزمالك بهدف في الجولة السابقة.

وقال القماش لـFilGoal.com: "مواجهة الجيش تزداد صعوبة بسبب الغيابات التي تضرب الفريق، خاصة بعد إيقاف شوقي السعيد وإصابة الظهيرين بهاء مجدي وسعد حسني بجانب استمرار غياب محمود متولي".

وأوضح "لا نمتلك سوى قلب دفاع واحد وينقصنا ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع في قائمة مباراة الجيش".

القماش أتم "سأقوم بالبحث عن اللاعبين المناسبين فى تلك المراكز وذلك بتوظيف لاعبين في مراكز غير مراكزهم، أو الاستعانه بالناشئين".