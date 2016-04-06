كعكة شعر تثير الجدل: من قبل مايا أم كارلا؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتسريحة مايا دياب الغريبة، وفي الوقت عينه، نشرت كارلا حداد صورة بالتسريحة نفسها، لتبدأ التساؤلات ما إذا كان الأمر محض صدفة أو تقليداً، واللافت أن مصففة الشعر فاديا المندلق نشرت صورتها مع مايا دياب بهذه التسريحة، وكانت نشرت صورة لكارلا بـ رفعة عفوية.

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علقت مايا دياب على صورتها على انستقرام بأنها مباشرة من برنامج "اسأل العرب" وذكرت أسماء مصففة الشعر، خبيرة التجميل والمصمم. في حين أشارت كارلا حداد في تعليقها على انستقرام إلى غرابة التسريحة. يذكر أن هذه التسريحة مستوحاة من التقاليد اليابانية، وتقضي برفع نصف الشعر على شكل كعكة وترك النصف الآخر منسدلاً بتموجات عريضة.

هل أعجبتك هذه التسريحة؟وهل تعتقدين أن المنافسة بدأت بين كارلا حداد ومايا دياب؟ ومن التي قلدت الأخرى؟

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