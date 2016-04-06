مكياج خفيف لتنحيف الوجه

مهما كانت مشكلة وجهك، يمكن لبعض اللمسات التجميلية البسيطة أن تساعد على تغيير شكله بشكل جذري وأن تمنحه الجمال المثالي الذي يحتاجه.

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لذلك، إذا كان وجهك يعاني من الامتلاء، لا تدعي هاجس العمليات التجميلية يتمكّن منك، واتبعي معنا في هذا العدد من مجلة "سيدتي"، الخطوات السهلة لتطبيق المكياج لوجه نحيف وجذاب.

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