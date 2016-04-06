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مصرع 5 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

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مصرع 5 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ مصرع 5 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم ميكروباصين بطريق بيلا بالحامول، تم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج.

وقال الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ إنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع الحادث، مشيراً إلى أنه يتابع حالات المصابين، تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

مصرع 5 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ (1)

مصرع 5 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ (2)

مصرع 5 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ (3)

مصرع 5 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ (4)


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