ضابط شاهد بـ"فض اعتصام النهضة": شاركت فى الأحداث وأصبت بطلق خرطوش بالوجه

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقب استئناف الجلسة للمرة الثانية بعد الاستراحة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات، أحمد عبد الرحمن، العقيد بالأمن المركزى، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه كان من بين القوات التى شاركت في فض الاعتصام.

واستكمل الشاهد سرد شهادته عن فض الاعتصام قائلا: "إنه كان متمركزا عند تقاطع شارع ثروت مع ميدان الجيزة، وتوجه مع بدء الفض بصحبة باقى القوات إلى ميدان النهضة، وأثناء ذلك أصيب بطلق خرطوش فى الوجه، ونقل بعدها للمستشفى لتلقى العلاج".

وعقب الانتهاء من سماع شهادة العقيد أحمد عبد الرحمن، نادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد مرضى، النقيب بالأمن المركزى، الذى قال بعد حلف اليمين، إنه أشترك فى المجموعات التى ستدخل لاقتحام الاعتصام.

وأضاف أن خطة فض الاعتصام بدأت بإطلاق قنابل الغاز وفتح ممر آمن لخروج المعتصمين، مشيرا إلى أن القوات تعرضت لإطلاق نار من ناحية كلية الهندسة، وأن أحد الضباط أصيب بطلق نارى فى الصدر، وأن أحد المجندين أصيب بطلقة فى الرقبة.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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