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بالفيديو والصور.. طارق عبد الجابر يصل مطار القاهرة بعد السماح له بالعودة للبلاد

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بالفيديو والصور.. طارق عبد الجابر يصل مطار القاهرة بعد السماح له بالعودة للبلاد بالفيديو والصور.. طارق عبد الجابر يصل مطار القاهرة بعد السماح له بالعودة للبلاد
وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء الإعلامى طارق عبد الجابر، قادما من اليونان، على متن الطائرة المصرية بعد خروجه من عقب قيام ثورة 30 يونيو والسماح له بالعودة مرة أخرى.

واستمر عبد الجابر يتنقل ما بين تركيا واليونان لمدة 3 سنوات ، عمل خلالها فى قناة "الشرق" الإخوانية التى تبث من تركيا، ثم تقدم باستقالته منها وطلب من السلطات المصرية السماح له بالعودة الى القاهرة مرة ثانية لاستكمال علاجه بعد إصابته بمرض يستلزم جرعات من العلاج .

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>- مطار القاهرة يحبط تهريب91 ساعة تجسس و12جهاز GBSمع راكب قادم من تركيا

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