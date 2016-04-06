بالفيديو والصور.. طارق عبد الجابر يصل مطار القاهرة بعد السماح له بالعودة للبلاد

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء الإعلامى طارق عبد الجابر، قادما من اليونان، على متن الطائرة المصرية بعد خروجه من مصر عقب قيام ثورة 30 يونيو والسماح له بالعودة مرة أخرى.

واستمر عبد الجابر يتنقل ما بين تركيا واليونان لمدة 3 سنوات ، عمل خلالها فى قناة "الشرق" الإخوانية التى تبث من تركيا، ثم تقدم باستقالته منها وطلب من السلطات المصرية السماح له بالعودة الى القاهرة مرة ثانية لاستكمال علاجه بعد إصابته بمرض يستلزم جرعات من العلاج .

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