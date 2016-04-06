أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الظاهرة رونالدو معلقا على الأولمبياد

Google+ Print
الظاهرة رونالدو معلقا على الأولمبياد الظاهرة رونالدو معلقا على الأولمبياد

يستعد الظاهرة البرازيلية رونالدو للدخول في عالم التعليق على مباريات كرة القدم من خلال "جلوبو" التلفزيونية، وسيبدأ خلال أولمبياد ريو دي جانيرو المقبل.

وتم الإعلان في مؤتمر صحفي عن ان النجم البرازيلي سيعلق على أولمبياد ريو 2016 من خلال شبكة "جلوبو" خلال شهر أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تكون طاولة الظاهرة الخاصة بالتعليق على المباريات بجانب أحواض السباحة وملاعب الكرة الطائرة.

وكانت قنوات (جلوبو) تنتقد الأسطورة البرازيلية حينما كان لا يلعب بصورة جيدة حسب تصريحات سابقة للظاهرة، كما أنه أوضح بأن سيتعامل بقدر كبير من المسؤولية إزاء مسيرته الجديدة كمعلق ومحلل.

ولعب رونالدو لأندية عديدة مثل برشولنة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان وفاز معهم بعدة ألقاب، كما أنه فاز بكأس العالم مع منتخب البرازيل مرتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل