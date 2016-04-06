الظاهرة رونالدو معلقا على الأولمبياد

يستعد الظاهرة البرازيلية رونالدو للدخول في عالم التعليق على مباريات كرة القدم من خلال شبكة "جلوبو" التلفزيونية، وسيبدأ خلال أولمبياد ريو دي جانيرو المقبل.

وتم الإعلان في مؤتمر صحفي عن ان النجم البرازيلي سيعلق على أولمبياد ريو 2016 من خلال شبكة "جلوبو" خلال شهر أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تكون طاولة الظاهرة الخاصة بالتعليق على المباريات بجانب أحواض السباحة وملاعب الكرة الطائرة.

وكانت قنوات (جلوبو) تنتقد الأسطورة البرازيلية حينما كان لا يلعب بصورة جيدة حسب تصريحات سابقة للظاهرة، كما أنه أوضح بأن سيتعامل بقدر كبير من المسؤولية إزاء مسيرته الجديدة كمعلق ومحلل.

ولعب رونالدو لأندية عديدة مثل برشولنة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان وفاز معهم بعدة ألقاب، كما أنه فاز بكأس العالم مع منتخب البرازيل مرتين.