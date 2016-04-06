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عبدالله الرويشد وهاني شاكر ومدحت صالح نجوم «جامعة مصر» في أبريل

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عبدالله الرويشد وهاني شاكر ومدحت صالح نجوم «جامعة مصر» في أبريل عبدالله الرويشد وهاني شاكر ومدحت صالح نجوم «جامعة مصر» في أبريل

أكد المستشار حسن شندي المستشار القانوني لأوبرا جامعة والمسئول عن التعاقدات الغنائية، أن الجامعة بصدد أستضافة عدد من نجوم الغناء المصري والعربي خلال شهر أبريل الجاري، لإحيائهم عدد من الحفلات الغنائية للجمهور .

وأشار شندي، في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن أولى الحفلات ستنطلق غداً الخميس، بحفل غنائي ضخم لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، ويليه حفلاً أخر للمطرب علي الحجار الخميس 14 أبريل .

وأوضح ، أن ثالث حفلات الشهر ستكون مع النجم الكويتي الشهير عبدالله الرويشد، والذي يحيى حفلاً متنوعاً ما بين الطربي و الرومانسي الحديث، الخميس 21 أبريل، وذلك بصحبة كورال أطفال مصر .

وأضاف، أن أخر عروض الشهر ستكون ترفيهية أيام ٢٢-٢٣-٢٤ من ابريل، حيث سيتم عروض “الديناصورات” للأطفال، بالاضافة إلى حفلاً غنائياً أخيراً بعدها بأيام قليلة في الـ ٢٨ ابريل مع النجم مدحت صالح، الذي يختتم حفلات شهر أبريل الغنائية .

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