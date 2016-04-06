أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«وهدان»: الملك سلمان يزور «النواب» الأحد وقد يحضر جانبًا من الجلسة العامة

Google+ Print
«وهدان»: الملك سلمان يزور «النواب» الأحد وقد يحضر جانبًا من الجلسة العامة «وهدان»: الملك سلمان يزور «النواب» الأحد وقد يحضر جانبًا من الجلسة العامة

الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين ملك

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية، سيزور مجلس النواب الأحد المقبل.

وتأتي زيارة “عبد العزيز”، للمجلس خلال زيارته إلى ، والتي من المقرر لها أن تبدأ غدًا الخميس.

وأضاف “وهدان” – فى تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء – وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يحضر خادم الحرمين، جانبًا من الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد يوم الأحد المقبل.

وتخصص الجلسة السالفة الذكر، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة برنامج .

وقال “وهدان”، إنه ” من المتوقع أيضًا أن يلقي خادم الحرمين خطابًا، خلال حضوره جلسة البرلمان، لافتًا إلى أن تلك الزيارة تعد زيارة تاريخية، نظرًا لأن الملك سلمان بن عبد العزيز قامة وقيمة عربية كبيرة، حيث تعد تلك الزيارة الأولى له لمجلس النواب المصري.

وأوضح “وهدان”، أن مجلس النواب يثمن العلاقات التاريخية بين البلدين، والقضايا المشتركة بينهما، وعلى رأسها قضايا الأمن القومي والدفاع العربي المشترك، إلى جانب قضايا الاستثمار.
> ولفت إلى أن السعودية هي الشريك العربي، لدعم الاستثمارات في مصر.

كما لفت إلى أن حضور خادم الحرمين للبرلمان المصري في أول دور انعقاد له بعد ثورة ٣٠ يونيو، له دلالة خاصة، ودعم لموقف مصر ومباركة لاكتمال خارطة الطريق، كما أن لذلك مدلولًا إقليميًا ودوليًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"