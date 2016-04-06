«وهدان»: الملك سلمان يزور «النواب» الأحد وقد يحضر جانبًا من الجلسة العامة

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية، سيزور مجلس النواب الأحد المقبل.

وتأتي زيارة “عبد العزيز”، للمجلس خلال زيارته إلى مصر، والتي من المقرر لها أن تبدأ غدًا الخميس.

وأضاف “وهدان” – فى تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء – وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يحضر خادم الحرمين، جانبًا من الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد يوم الأحد المقبل.

وتخصص الجلسة السالفة الذكر، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة.

وقال “وهدان”، إنه ” من المتوقع أيضًا أن يلقي خادم الحرمين خطابًا، خلال حضوره جلسة البرلمان، لافتًا إلى أن تلك الزيارة تعد زيارة تاريخية، نظرًا لأن الملك سلمان بن عبد العزيز قامة وقيمة عربية كبيرة، حيث تعد تلك الزيارة الأولى له لمجلس النواب المصري.

وأوضح “وهدان”، أن مجلس النواب يثمن العلاقات التاريخية بين البلدين، والقضايا المشتركة بينهما، وعلى رأسها قضايا الأمن القومي والدفاع العربي المشترك، إلى جانب قضايا الاستثمار.

> ولفت إلى أن السعودية هي الشريك العربي، لدعم الاستثمارات في مصر.

كما لفت إلى أن حضور خادم الحرمين للبرلمان المصري في أول دور انعقاد له بعد ثورة ٣٠ يونيو، له دلالة خاصة، ودعم لموقف مصر ومباركة لاكتمال خارطة الطريق، كما أن لذلك مدلولًا إقليميًا ودوليًا.