محمود عباس يزور تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا الأسبوع المقبل

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم الأربعاء، عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيبدأ جولة تشمل كل من تركيا، فرنسا، ألمانيا، وروسيا الأسبوع المقبل.

وقال “عريقات”، في تصريحات إذاعية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “الجولة تستهدف بحث إنجاح الأفكار الفرنسية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام مع إسرائيل، واستئناف المفاوضات معها بآلية دولية”.

وأضاف أن “جهودًا مكثفة تبذل من أجل إنجاح الأفكار الفرنسية وتحويلها إلى مبادرة حقيقية ينتج عنها عقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية”.

وذكر كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن “عباس” سيبحث إيجاد أكبر دعم دولي لعدم استمرار الوضع على ما هو عليه في الأراضي الفلسطينية، خاصةً ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بموقف فرنسا “الداعم للقضية الفلسطينية”، وما طرحته من أفكار لـ “إيجاد مسار دولي لعملية السلام في سياق انقاذ حل الدولتين”.

وأكد “الحمد الله”، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله، للقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماجرو، على ضرورة أن يضمن أي تحرك دولي جاد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة لهم على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن القيادة الفلسطينية تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف الاستيطان، بالتزامن مع جهود فلسطينية على الصعيد الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها.