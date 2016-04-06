طارق عبد الجابر : أشكر الرئيس السيسي للسماح بعودتي لأرض الوطن بعزة وكرامة

استقبل مطار القاهرة الدولي الإعلامى طارق عبد الجابر ، قادما من اليونان ، بعد هروبه من مصر عقب قيام ثورة ٣٠ يونيو لاعتراضه عليها ، واستمر عبد الجابر يتنقل ما بين تركيا واليونان لمدة ٣ سنوات ، عمل خلالها في قناة “الشرق” الاخوانية التي تبث من تركيا ، ثم تقدم باستقالته منها وطلب من السلطات المصرية السماح له بالعودة الي القاهرة مرة ثانية لاستكمال علاجه بعد إصابته بمرض يستلزم جرعات من العلاج .

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن عبد الجابر وصل علي الطائرة المصرية القادمة من اثينا باليونان ، سمحت سلطات الجوازات بمطار القاهرة بدخول الإعلامى طارق عبد الجابر الي البلاد ، عقب وصوله من اليونان بعد ان وافقت السلطات المصرية علي عودته للبلاد ، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول ، وتم انهاء اجراءات وصوله من صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 والسماح له بالخروج من الدائرة الجمركية ، حيث كان عدد كبير من الاعلاميين في انتظاره.

ومن داخل صالة الوصول بالمطار وجه الإعلامي طارق عبد الجابر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بدخوله للبلاد بعزة وكرامة طالما انه لم يشارك باي اعمال عنف او دماء.

وأشار الي ان عودته للبلاد رسالة لكل المعارضين السياسين المتواجدين خارج البلاد ، للعودة لارض الوطن مرة اخري وان الوطن يشهد بالحرية والديمقراطية.

واعترف عبد الجابر بندمه لمغادرته البلاد من 3 سنوات مؤكدا انه كان مخطئا في ارائه السياسية المعارضة لثورة 30 يونيو مؤكدا انها ثورة مكمله لثورة 25 يناير .