صور.. وفد من وزارة الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بالأقصر

مراسل «ONA»:

زار وفد من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور أنور محمود معاون وزير الإسكان والمهندس أحمد ياسر مسئول المكتب الفني لوزير الإسكان محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل في قطاع المشروعات الخدمية من خدمات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان بناءا على توجيهات المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان وبالتنسيق مع محمد بدر محافظ الأقصر.

وعقد وفد وزارة الإسكان اجتماع موسع بمبنى المحافظة استمر لأكثر من 5 ساعات بحضور كافة المسئولين عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والصحة ورؤساء المدن والمراكز بالإضافة على الشركات المنفذة للمشروعات التي تتم بالمحافظةتم خلاله عرض الموقف التفصيلى بالكامل لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة وكافة المشكلات التي تواجه أعمال تنفيذ المشروعات ودراسة حالة كل مشروع وسبل حل تلك المشكلات سواء تلك التي تواجه مشكلات في توفير الدعم المالى اللازم لها أو المشروعات التي تواجه مشكلات فنية والموقف المتعلق بإعادة الشىء لأصله وخاصة في مدينة الزينية ومدينة إسنا .

وأوصي المشاركون في الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية التي تم تعديلها مؤخرا والتي تتضمن الانتهاء من عدة مشروعات في شهر يونيو وسبتمبر وكذلك تم الاتفاق على قيام مسئولي الوزارة بالمتابعة الأسبوعية للجداول الزمنية للعمل بالمشروعات وخاصة مشروع إنشاء محطه مياه كومباكت الحبيل والبغدادى ليتم الانتهاء منها بأسرع وقت ومحطة مياه القرنة و كذلك توفير الدعم المالى لتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان وخاصة مشروع إسكان شباب الطود في أسرع وقت ليتم تسليم المساكن للشباب هذا وقد أعقب الاجتماع جولة ميدانية رافقهم خلالها محافظ الأقصر شملت تفقد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع حيث تم زيارة مساكن الشباب في الطود ومحطة الصرف الصحى في الطود ومشروعات الإسكان في مدينة أرمنت ومحطة صرف صحى أرمنت.