"FDA" تحذر: عقاران مشهوران لعلاج مرض السكر يتسببان فى قصور القلب

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، من دوائين لعلاج السكر يحتويان على مادة "ساكساجلبتين" و"ألوجليبتين" حيث إن هاتان المادتان قد تزيد من مخاطر الإصابة بقصور فى القلب، وخاصة فى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلى.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA"، إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع 2 الذين يستخدمون هذه الأدوية يجب ألا يتوقفوا عن أخذها دون استشارة الطبيب.

وأضافت الوكالة أن المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية يجب عليهم الاتصال بالطبيب فى حال حدوث تطور أعراض وعلامات فشل القلب، بما فى ذلك:

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• ضيق تنفس غير عادى خلال ممارسة الأنشطة اليومية.>• صعوبة فى التنفس عند الاسترخاء.>• التعب، والضعف أو التعب.>• زيادة الوزن مع تورم فى الكاحلين والقدمين والساقين أو انتفاخ المعدة.

وأشارت إدارة الأغذية والعقاقير، إلى أن كلاً من "ساكساجلبتين" و"ألوجليبتين" هى فى فئة من الأدوية تسمى "ديبتيديل ببتيداز-4" أو مثبطات (DPP-4)، والتى يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع اتباع نظام غذائى وممارسة التمارين الرياضية فى محاولة لخفض نسبة السكر فى الدم لدى البالغين الذين يعانون من داء السكر من النوع 2.

وجاء تحذير المنظمة بناءً على نتائج تجربتين كبيرتين أجريتا على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وجدت كلتا التجربتان أن أكثر المرضى الذين يتناولون أدوية تحتوى على "ساكساجلبتين" أو "الوجليبتين" نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بقصور القلب مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجاً وهمياً.

وأضاف الباحثون أن المرضى يجب عليهم مناقشة أى أعراض أو آثار جانبية مع الطبيب مقدم الرعاية الصحية قبل تغيير الأدوية.

ونشرت نتائج التقرير عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "Health Day News".

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