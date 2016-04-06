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المحكمة تعرض 3 فيديوهات لواقعة مقتل طالب على يد ضابط شرطة بروض الفرج

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المحكمة تعرض 3 فيديوهات لواقعة مقتل طالب على يد ضابط شرطة بروض الفرج المحكمة تعرض 3 فيديوهات لواقعة مقتل طالب على يد ضابط شرطة بروض الفرج
فرغت محكمة جنايات روض الفرج، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، 3 فيديوهات حول واقعة مقتل طالب والشروع فى قتل آخر، على يد "مازن.خ"، الضابط بقسم روض الفرج وقت الواقعة، حيث تضمنت الفيديوهات التى تم عرضها من خلال إحدى شاشات العرض، لحظة القبض على جمال صابر مؤسس حركة "لازم حازم".

وحوت الفيديوهات عددا من المشاهد واللقطات منها تجمهر العشرات من أهالى شبرا أثناء لحظة القبض على جمال صابر بتاريخ 19 مارس 2013، وأثناء عرض الفيديوهات طرح رئيس الدائرة على المجنى عليه، على سمير، المصاب بطلق نارى فى الكتف وقت الواقعة، سؤالا قائلا: "هل هذه المشاهد هى مشاهد الواقعة؟"، فردد المجنى عليه، قائلاَ: "لأ يا معالى المستشار المشاهد دى هى مشاهد لحظة القبض على جمال صابر، إحنا أصبنا يوم 18 والمشاهد دى يوم 19 مارس".

البداية عندما نشبت مشاجرة بين أهالى العسال وبين أبناء جمال صابر، مسئول حركة «لازم حازم»، نتيجة مقتل أحد الأشخاص ويدعى «سعد السيد»، وحدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وتم الفصل بين الطرفين أمام مدرسة التوفيقية بشارع شبرا عن طريق قوات الشرطة، وفى أثناء ذلك قام الضابط خلال عملية فض الاشتباك بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة زميله.

- بدء جلسة محاكمة ضابط متهم بقتل طالب والشروع فى قتل آخر بروض الفرج
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