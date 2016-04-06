محافظ الشرقية يشارك احتفالية نادى الشرقية بتكريم رجال الشرطة

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن المنظومة الأمنية تمثل الأساس لكل عمل مؤسسي ناجح فيها تتقدم الأمم والشعوب وتحقق التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن رجال الشرطة الشرفاء يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء فهم العين الساهرة على أمن البلاد وتأمين المواطنين.

وقال المحافظ فى بيان اليوم، إن رجال الشرطة المصرية يخوضون أشرف المعارك ويضحون بأرواحهم الذكية من أجل عزة وكرامة وطنهم وسلامة شعبه وأمانه.

جاء ذلك خلال احتفالية نادي الشرقية الرياضي بتكريم رجال الشرطة لدورهم لإعادة الامن والاستقرار بالمحافظة، وما بذلوه من تضحيات خلال الفترة الأخيرة باقتحام وكر عزبة العاكولة مركز منيا القمح والتي كانت تمثل أخطر البؤر الإجرامية على أرض المحافظة، وتسمى بأرض الكيف، وذلك بحضور اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائي والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، وعدد من القيادات الشرقية و التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء النادي .

وأكد محافظ الشرقية، أن الشرقية شرطة وشعب أسرة واحدة تعمل للحفاظ على أمن البلاد، ودعا إلى نبذ الخلافات وإعلاء مصلحة البلاد العليا.

من جانبه أكد اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، أن رجال الشرطة كلاً في موقعه يؤدي عمله على أكمل وجه مؤمناً برسالته السامية في حفظ الأمن والاستقرار للبلاد، ونتعهد بأن نقدم المزيد من العمل داخل المنظومة الأمنية على أرض الشرقية للارتقاء وحسن الأداء وتلافي السلبيات والعمل بروح الفريق بكل تفاني وإخلاص، بينما أكد الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية أن رجال الشرطة هم أصحاب البطولات الحقيقية بما يقدمونه من تضحيات غالية فهم يستحقون تحية إعزاز وتقدير فهم الأمن والعطاء والتضحية والفداء.

وشمل الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن انجازات مديرية أمن الشرقية خلال الربع الأول من عام 2016، كما تم تقديم فيلم تسجيلي عن اقتحام قوات الأمن لعزبة العاكولة مركز منيا القمح، وكذلك قدمت فرقة خالد بيومي الموسيقية فقرات غنائية وفنية مع الفرقة الفنية لنادي الشرقية.

وقدم رئيس نادي الشرقية درع النادي للمحافظ اللواء خالد سعيد لجهوده في دعم النشاط الرياضي بالمحافظة، واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من القيادات الشرطية والضباط وأفراد وجنود مديرية أمن الشرقية بمنحهم شهادات تقدير ودروع تميز تقديراً لعطائهم وتفانيهم في العمل.