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أسنان طنطا تحتفل بتخريج الدفعة 38 بحضور محافظ الغربية

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أسنان طنطا تحتفل بتخريج الدفعة 38 بحضور محافظ الغربية أسنان طنطا تحتفل بتخريج الدفعة 38 بحضور محافظ الغربية
طالب الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا خريجي كلية طب الأسنان بالعطاء والعمل ومواصلة الجهد المخلص الذى سيسهم فى صياغة حاضر الوطن، وبناء مستقبله، والاستزادة من أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال طب الأسنان على أن يكونوا دائمي الصلة بكليتهم لينهلوا من علم أساتذتها ويسترشدوا بخبرة علمائها ،مؤكداً لهم أنهم أمل الأمة الذى ننتظر منه الكثير لتحقيق طموحاتها وأحلامها.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة 38 من كلية طب الأسنان مقدماً الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والمسئولين بالكلية لما بذلوه من جهد واتخذوه من إجراءات لتطوير مناهج الكلية على أحدث أساليب الجودة العلمية من أجل ضمان إعداد خريج متميز على مستوى عالٍ من التأهيل العلمى والعملى قادراً على خدمة وطنه ومجتمعه، والمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.

حضر الاحتفالية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى أمين رشاد عميد الكلية، و وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


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