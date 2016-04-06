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وزارة المالية التونسية تفتح تحقيقًا في تسريبات «وثائق بنما»

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وزارة المالية التونسية تفتح تحقيقًا في تسريبات «وثائق بنما» وزارة المالية التونسية تفتح تحقيقًا في تسريبات «وثائق بنما»

الباجي قائد السبسي – رئيس تونس

أعلنت وزارة المالية التونسية، الأربعاء، أن وزير المالية سليم شاكر أصدر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للاداءات لفتح تحقيق في ملف “وثائق بنما”.

وذكرت جريدة “الشروق” التونسية، أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي، ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب وقت.

وطلب شاكر خلال المذكرة بتسخير كل الامكانيات الضرورية لضمان سرعة البحث وموافاة الوزارة تباعا بنتائج التحقيق.

وكشف مساء الأحد عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا”, وهي مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنما, شملت 11.5 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.

وشملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة الى محامين .

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