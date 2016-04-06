تونس تحقق مع الوارد أسمائهم فى "وثائق بنما"

أعلنت وزارة المالية التونسية الأربعاء، أن وزير المالية سليم شاكر اصدر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للادعاءات لفتح تحقيق فى ملف "وثائق بنما".

وذكرت جريدة "الشروق" التونسية أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزى التونسى ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية فى اقرب وقت. وطلب شاكر خلال المذكرة بتسخير كل الامكانيات الضرورية لضمان سرعة البحث وموافاة الوزارة تباعا بنتائج التحقيق.

وقد كشف مساء الأحد عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" وهى مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنما, شملت 11.5 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات الضريبية.

وشملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالإضافة إلى محامين.

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