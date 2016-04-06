بالصور.."اليوم السابع" يرصد استعدادات الأقصر لإقامة مسرح عرض الأزياء العالمى

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، ظهر اليوم الأربعاء، برفقة منى المنصورى مصممة الأزياء الإماراتية، أعمال تشييد المسرح الذى يتم بناؤه داخل أروقة معبد الأقصر بكورنيش النيل، والذى تقام عليه فعاليات مهرجان نفرتيتى الدولى للموضة والثقافة، والذى تنظمه مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى، بحضور نخبة من نجوم مصر والعرب والعالم، ومشاركة مجموعة من أشهر مصممى وعارضى الأزياء فى العالم، وذلك برعاية وزير السياحة المصرى.

ورصد "اليوم السابع" أعمال تشييد ووضع المسرح الذى سيتم عليه عرض الأزياء العالمى مساء غد الخميس، والذى بنى بالحديد الخالص، وتم تركيبه بمعرفة مهندسين مصريين وإماراتيين، وأشرف على وضعه وتركيبه بمدخل طريق الكباش داخل معبد الأقصر، الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر.

ومن جانبها صرحت منى المنصورى، بأن المهرجان يسعى لاستحضار صورة مصر القديمة وثقافتها وفنونها وأزيائها التى تسجلها جدران معابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة فى مدينة الأقصر، مشيرةً إلى أن النساء فى مصر القديمة عرفن أدوات التجميل والعطور وقص الشعر، وما يعرف من طرق حديثة اليوم فى تقوية الشعر وتنعيم بشرة الجسم، بجانب ارتدائهن للملابس الشفافة، والملابس المطرزة بقطع من الحلى، وهى صور تحفظها لنا نقوش ورسوم الفراعنة، التى تنتشر داخل معابدهم ومقابرهم التى شيدوها فى الأقصر وغيرها من مدن مصر التاريخية قبيل آلاف السنين، وذلك بجانب العمل على على تفاصيل ما أسمته بالثقافة السياحية فى مصر والبلدان العربية، وربط الأزياء بثقافة الشعوب وتاريخها، وجذب وجوه جديدة من السياح المهتمين بعالم الموضة والفنون، وتأسيس نمط جديد للسياحة الثقافية والفنية، ودعم جهود مصر فى الخروج من أزمتها السياحية.

وأضافت "المنصورى" أن المهرجان يشارك فيه 600 من نجوم مصر والعرب والعالم، ومن مصممى وعارضى وعارضات الأزياء الشهيرات، وعشاق فنون الموضة عدد من بلدان العالم، وأن العرض الذى سيقام فى معبد الأقصر الفرعونى مساء غد الخميس، سيشارك فيه 9 من أشهر مصممى الأزياء العالميين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والعراق والإمارات ولبنان، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من شباب المصممين المصريين.

ومن أبرز الشخصيات التى ستشارك فى فعاليات المهرجان الذى سيستمر يومين، الشيخة نورة بنت عبد العزيز آل خليفة، والفنانات صفية العمرى وإلهام شاهين ووفاء عامر وفيفى عبده وهالة صدقى وبوسى وعبير صبرى وداليا مصطفى وبوسى شلبى وإيمى سمير غانم وهبة الأباصيرى من مصر، ويشارك من دولة الإمارات كل من المطربة رويدا المحروقى والمطربة اريام والمطربة رانيا شعبان، وشفيقة العامرى مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبى، ومن سوريا المطرب خالد الحجار، ومن لبنان المطرب هشام حجاج، ومصمم الأزياء المعروف جيتو، والكاتبة ماريا معروف، ومن الجزائر المطربة سهيلة بلشهب، ومن المغرب المطربة سكينة.

ومن أوروبا تشارك ملكة جمال السياحة الأوروبية وعارضة الأزياء التشيكية الشهيرة لينكا جوزيفيوفا، والمطربة الفرنسية دياز التى ستغنى باللغة العربية ، والمطربة البريطانية ناتاشا التى سترتدى زيا فرعونيا وستقدم أغنية خاصة عن الملكة نفرتيتى .

ويشهد عرض الأزياء الذى ستحتضنه معالم معبد الأقصر الفرعونى، ارتداء مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصورى، لثوب خاص يرؤخ بتصاميمه لمسيرة المرأة الإماراتية، ونجاحاتها المتواصلة عبر التاريخ وحتى اليوم، كما يرمز الثوب لحب شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للسلام، كما ستؤكد عروض الحفل على هوية الأوطان والربط بين الأزياء وتاريخ وثقافة الشعوب، فيما يشهد حفل ختام المهرجان تكريم اسم الشيخة البازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من النجوم المشاركين.

مصممة أزياء إماراتية تطلق مهرجان "نفرتيتى" أول ديفيله فى تاريخ الأقصر