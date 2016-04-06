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مستشفى جامعة بنى سويف يحتفل بتغيير 100 مفصل لمرضى المحافظة

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مستشفى جامعة بنى سويف يحتفل بتغيير 100 مفصل لمرضى المحافظة مستشفى جامعة بنى سويف يحتفل بتغيير 100 مفصل لمرضى المحافظة
احتفل المستشفى الجامعى ببنى سويف، بإجراء جراحة تغيير 100 مفصل بقسم العظام بالمستشفى، آخرها أمس لسيدة كانت تعانى خشونة الركبة.

وقال الدكتور عاطف مرسى رئيس قسم العظام بالمستشفى فى تصريحات صحفية اليوم، إن القسم يجرى عمليات تغيير المفاصل من أكثر من عامين، منها 60 حالة لتغيير مفصل الفخذ و40 عملية مفصل ركبة، بالإضافة إلى تسجيل جميع الحالات ومتابعتها خلال الفترة السابقة، وتحقيق نتائج ممتازة تم تقديمها فى أبحاث علمية بمؤتمر منظمة جراحة العظام الدولية (سيكوت).

ووجه الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الشكر لأساتذة قسم العظام "الدكتور عاطف مرسى رئيس القسم والعمليات وقائد فريق العمليات، والدكتورة عماد البنا أستاذ مساعد العظام، لما بذلوه من جهود فى الفترة الماضية، والتى وضعت القسم والمستشفى فى مكانة متميزة، وتقديم أحدث التقنيات الحديثة والجراحات المتقدمة لمواطنى المحافظة.


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