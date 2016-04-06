أرقام #ليلة_الأبطال – وعد بغزارة الأهداف في أول لقاء بين فولفسبورج وريال مدريد

أول لقاء رسمي بين فولفسبورج وريال مدريد سيشهده ملعب فولكسفاجن أرينا ليلة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فرص فولفسبورج قد تعد ضئيلة، إلا أن الأرقام قد تعوض جزءا من تفوق ريال مدريد المتوقع، ومنها حسب موقع (ستاتس زون) التابع لمجلة (فور فور تو)..

- فولفسبورج قابل الأندية الإسبانية 4 مرات في بطولات أوروبا، وشهدت تلك المواجهات 17 هدفا بمعدل أكبر من 4 أهداف في المباراة.

- أخر مرة واجه فيها فولفسبورج نادي إسباني، فاز فيها الألمان 6-3 على فياريال في مباراتي دور الـ32 من الدوري الأوروبي موسم 2009/2010.

- في أخر 4 مرات واجه فيها ريال مدريد فرق ألمانية في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال تأهل للدور التالي.

- أخر ألماني أقصى ريال مدريد كان دورتموند في نصف نهائي 2012/2013.

- ريال مدريد فاز في 3 من أخر 4 مواجهات جرت في ألمانيا ضد فرق ألمانية. في حين أنه قد فاز في واحدة من الـ24 مواجهة التي سبقت أخر 4 مواجهات.

- فولفسبورج فاز بأخر 4 مواجهات في دوري الأبطال. رقم قياسي بالنسبة لهم. فقط ريال مدريد لديه سلسلة أكبر حيث فاز في أخر 5 مواجهات.

- فولفسبورج يلعب في ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

- فولفسبورج ليس صاحب تاريخ عريض في دوري الأبطال. لكن لديه رقما مشرفا هو عدم الخسارة على أرضه في البطولة سوى مرة واحدة في 7 مواجهات، كانت أمام مانشستر يونايتد في ديسمبر 2009.

- 4 من أخر 5 أهداف سكنت شباك فولفسبورج في دوري الأبطال كانت في أخر 15 دقيقة في المباريات.

- فولفسبورج هو الفريق الوحيد في ربع نهائي دوري الأبطال الذي حقق معدل استحواذ على الكرة أقل من 50% خلال البطولة، حيث حقق نسبة استحواذ قدرها 49.5%.

- ريال مدريد يلعب في دور الثمانية من دوري الأبطال للمرة السادسة على التوالي. برشلونة فقط وصل أكثر منه حيث وصل في أخر 9 نسخ.

- ريال مدريد وصل لنصف النهائي في أخر 5 نسخ من البطولة.

- ريال مدريد وبرشلونة هما الفريقين الوحيدين اللذين لم يخسروا حتى الآن في دوري الأبطال.

- ريال مدريد لديه رقم فريد في دوري الأبطال هذا الموسم. سبع شباك نظيفة في أخر 8 مباريات من دوري الأبطال.

- جوليان دراكسلر لاعب فولفسبورج ساهم في 3 من أخر 4 أهداف لفولفسبورج في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

- 14 من أصل أهداف رونالدو الـ90 في دوري الأبطال كانت شباك الفرق الألمانية.

- كيلور نافاس حارس ريال مدريد على بعد 133 دقيقة من معادلة رقم ينز ليمان حارس أرسنال كأكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة في البطولة، حيث حافظ ليمان على شباكه نظيفة لمدة 853 دقيقة.