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الأرصاد: غدا بدء موجه شديدة الحرارة والقاهرة 34 درجة

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الأرصاد: غدا بدء موجه شديدة الحرارة والقاهرة 34 درجة الأرصاد: غدا بدء موجه شديدة الحرارة والقاهرة 34 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا الخميس، بداية لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال، والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والأبيض المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، أما الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
>


>الصغرى العظمى

القاهرة 16 34
>الإسكندرية 15 31
>مطروح 13 33
>بورسعيد 16 27
>دمياط 16 27
>بلطيم 16 31
>الإسماعيلية 17 34
>السويس 17 34
>العريش 14 29
>نخل 12 31
>طابا 13 32
>الطور 18 31
>مرسى علم 22 33
>الغردقة 19 30
>شرم الشيخ 20 31
>رفح 13 27
>كاترين 13 27
>سيوة 15 39
>المنيا 16 35
>الفيوم 16 34
>رأس سدر 18 30
>أبوسمبل 18 38
>وسط الدلتا 16 34
>أسيوط 17 36
>سوهاج 16 36
>الأقصر 20 37
>أسوان 21 38
>شلاتين 20 30
>حلايب 21 29
>الوادى الجديد 27 37
>قنا 19 36
>نويبع 21 29
>السلوم 13 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:
>

الصغرى العظمى
>مكة المكرمة 25 38
>المدينة 22 35
>الرياض 22 34
>المنامة 23 29
>أبوظبى 21 35
>الدوحة 24 30
>الكويت 19 29
>دمشق 11 30
>بيروت 16 25
>عمان 15 26
>القدس 13 24
>غزة 15 23
>بغداد 16 32
>مسقط 24 31
>صنعاء 13 26
>الخرطوم 28 41
>طرابلس 19 28
>تونس 15 19
>الجزائر 12 19
>الرباط 8 20
>نواكشوط 18 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
>

الصغرى العظمى

أنقرة 6 24
>اسطنبول 12 20
>اسلام اباد 15 28
>نيودلهى 21 34
>جاكرتا 25 33
>بكين 12 24
>كوالامبور 25 35
>طوكيو 12 19
>أثينا 16 23
>روما 12 24
>باريس 4 11
>مدريد 5 18
>برلين 8 14
>لندن 4 12
>مونتريال صفر 7
>موسكو 2 11
>نيويورك 8 14
>واشنطن 11 17

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