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تحذير من الإخوان المسلمين لجهاز الشرطة فى أسيوط

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تحذير من الإخوان المسلمين لجهاز الشرطة فى أسيوط تحذير من الإخوان المسلمين لجهاز الشرطة فى أسيوط

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

كشفت جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط النقاب، عن أن الضابط شهاب الدين أحمد رئيس مباحث قسم أول أسيوط، يجتمع حاليا مع عدد كبير من أهالى.

نجع سبع قرية الشهيد محمد ناصف شاكر، الذى قتل أمام ديوان عام المحافظة أمس بداخل القسم؛ و معظمهم كانوا قد اعتدوا على مقر حزب الحرية والعدالة بالمحافظة.

وحذر الإخوان رئيس المباحث ومعاونيه، وحملوهم مسؤولية ما يحدث لشباب الحزب والمقرات على مستوى المحافظة.

كانت المحافظة قد شهدت أمس عدة مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس الدكتور محمد مرسي، وقد وقعت اشتباكات بين الجانبين.

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