الزمالك: عرضنا على إسماعيل يوسف أن يكون مساعدا لماكليش

قال رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه عرض على إسماعيل يوسف أن يكون مدربا عاما في جهاز المدرب الأسكتلندي أليكس ماكليش إلا أنه رفض.

وأوضح في تصريحات عبر إذاعة 9090 "عرضنا انضمام إسماعيل يوسف كمدرب مساعد بالجهاز الفني، والاستفادة من خبراته في التدريب على مدار 18 عاما، ولكنه فضل العودة لمنصبه مديرا لقطاع الكرة، وتنفيذ مشروع ضخم لإعداد دورات للمدربين واكتشاف المواهب، والتنسيق بين مدرسة الكرة وقطاع الناشئين".

وحدد أبو رجيلة أسباب تعيين عبد الحليم علي مديرا للكرة بدلا من إسماعيل يوسف الذي عاد لتولي منصب مدير قطاع الكرة.

وقال أبو رجيلة: "تيجانا بذل جهدا كبيرا على مدار الموسمين الماضيين، وأفاد الفريق ومجلس الإدارة، إلا أن العلاقة بينه وبين اللاعبين تحولت إلى أسرية زيادة عن اللزوم في الفترة الأخيرة".

وأضاف "العلاقة تحولت إلى أجواء من الحب والألفة غير مالوفة، وكان لابد من شدة والتزام أكثر من ذلك، والمجلس وصلته معلومات عن بعض التصرفات، وكان ينتظر رد فعل أقوى مما تصرف به إسماعيل يوسف".

وواصل "لذا تم اختيار عبد الحليم علي، لأن لديه شخصية حازمة وعنيفة، مما يساعده على السيطرة على الأوضاع داخل الفريق بشكل أقوى".

وأكد رحاب أبو رجيلة أن قرار إقالة إسماعيل يوسف من منصبه مديرا للكرة جاء بإجماع مجلس الإدارة بعد مناقشة كافة التفاصيل، وليس قرارا فرديا من رئيس النادي.