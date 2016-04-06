صور.. بعد هروبه 3 سنوات.. طارق عبد الجابر يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الإعلامي طارق عبد الجابر ، قادمًا من اليونان، حسبما أفاد مراسلنا.

وتأتي عودة “عبد الجابر”، عقب هروبه من مصر أعقاب ثورة ٣٠ يونيو لاعتراضه عليها، حينها أخذ يتنقل ما بين تركيا واليونان لمدة ٣ سنوات.

يذكر أن عمل خلالها في قناة “الشرق” الإخوانية، والتي تُبث من تركيا، ثم تقدم باستقالته منها وطلب من السلطات المصرية السماح له بالعودة إلى القاهرة مرة ثانية، لاستكمال علاجه بعد إصابته بمرض يستلزم جرعات من العلاج .

> وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن “عبد الجابر”، قد وصل على متن الطائرة المصرية القادمة من أثينا باليونان.