بالصور..تكريم 33 قيادة أمنية لجهودهم فى السيطرة على البؤر الإجرامية بالشرقية

نظم مجلس إدارة نادى الشرقية، بإشراف الدكتور حمدى مرزوق رئيس مجلس الإدارة، احتفالية كبرى، لتكريم 33 من القيادات الأمنية، لجهودهم فى ضبط عناصر إجرامية، آخرهم قرية العاقولة التابعة لمركز منيا القمح كانت تفرض سيطرتها على القرى وارتكاب عدد كبير من جرائم السطو المسلح.

وحضر الحفل اللوء خالد سعيد محافظ الشرقية، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمجلس القومى للمرأة وبعض وكلاء الوزارة بالمحافظة.

وتم تكريم 33 قيادة أمنية على رأسهم، اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية على المجهودات الأمنية المبذولة خلال الفترة السابقة، وتم تكريم عدد من السادة الضباط والأفراد العسكريين والخفراء، منهم اللواء عبد الله خليفة – وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية واللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث والعقيد ماجد الأشقر وكيل الأمن العام والعقيد محمود جمال وكيل فرع البحث بجنوب الشرقية والمقدم أيمن غانم مفتش المباحث والرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه وأمناء وأفراد المركز، والرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق.

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