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' ريال مدريد لم يكن ناديا استثماريا.. لا يجب أن يبيع رونالدو '

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' ريال مدريد لم يكن ناديا استثماريا.. لا يجب أن يبيع رونالدو ' ' ريال مدريد لم يكن ناديا استثماريا.. لا يجب أن يبيع رونالدو '

أكد فرانشيسكو خينتو الرئيس الشرفي لريال مدريد أن فريقه يجب ألا يبيع نجمه كريستيانو رونالدو وأن ناديه لم يكن يوما من النوع الاستثماري الذي يبيع اللاعبين.

وكان خينتو قد فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 6 مرات كما فاز معهم بلقب الدوري 12 مرة، ولقبي كأس ملك إسبانيا.

وصرح باكو لموقع "لا جاليرنا" الإسباني "كيف تبيع لاعبا يسجل أهدافا كثيرة لك كل يوم؟"

وأضاف "لا لن يحدث، وريال مدريد لم يكن نادي استثماري يبيع لاعبيه يوما، الملكي يشتري اللاعبين ولا يبيع، هم يجب أن يشتروا، رونالدو يعرف الجميع هنا، والنادي يحبه كثيرا".

وشارك رونالدو هذا الموسم في 39 مباراة مع ريال مدريد بكل المسابقات، وسجل 42 هدفا كما صنع 13 هدفا أخرين، كما حسم لقاء الكلاسيكو الأخير مع برشلونة.

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