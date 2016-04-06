مؤتمر شيكاغو يكشف عن علاج ناجح لقصور القلب بالخلايا الجذعية

كشف مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب بشيكاغو عن أحدث علاج لقصور القلب الشديد، باستخدام الخلايا الجذعية، وتوصل فريق من العلماء بجامعة يوتا الأمريكية إلى هذه النتائج مؤخرا.

وأشارت الدراسة التى نشرت أيضا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن حقن الخلايا الجذعية المأخوذة من نخاع العظام فى أنسجة القلب يساهم فى إصلاح أنسجة القلب ويقلل من احتجاز المرضى بالمستشفيات، كما سيحد نظريا من خطر وفاتهم بنسبة 40%، وهو ما يعد أمرا مثيرا، وخاصةً أن أمراض القلب هى المسبب الأول للوفاة فى العالم.

وتم التأكد من فاعلية هذه العملية عقب خضوع 126 شخصا للتجارب الإكلينيكية، حيث زادت كثافة أنسجة القلب وقلت الالتهابات وتحسنت صحة المرضى بشكل ملحوظ، وتستغرق هذه العملية تقريبًا ساعتين، وتعرف التقنية العلاجية باسم " ixmyelocel-T".

وأضافت الدراسة التى نشرت بالمجلة العلمية ذائعة الصيت "لانسيت The Lancet" أن تلك تعد هى التجربة الإكلينيكية الأولى التى يثبت فيها فاعلية الخلايا الجذعية فى تعزيز صحة مرضى القصور القلبى.

ويأمل الباحثون أن تساهم الخلايا الجذعية فى الاستغناء عن زراعة القلب التى لها مخاطر كبيرة، وأيضا قد تغنى عن الحاجة لأجهزة تنظيم ضربات القلب، ومن المنتظر أن يتم إجراء تجارب إكلينيكية جديدة للتأكد من صحة ذلك.

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