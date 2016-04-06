أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اكتشاف محيط ضخم في باطن الأرض

Google+ Print
اكتشاف محيط ضخم في باطن الأرض اكتشاف محيط ضخم في باطن الأرض

اكتشف علماء روسيا محيط مياه ضخما في باطن الأرض يفوق في الحجم المحيط العالمي أضعافا، بحسب ما  أثبتته دراسة وجود محيط مياه تحت الأرض.

وبحسب ما نشر في مجلةNature فإن عمر محيط قشرة الأرض الذي يبعد 410 — 660 كيلومترا عن سطح الأرض، 2.7 مليار سنة.

وبيّنت الدراسة التي شارك في إعدادها علماء فرنسا وألمانيا أن الحوض المائي الضخم في باطن الأرض تشكّل تحت الضغط الشديد ودرجة حرارة 1530 فوق الصفر.

وكان العلماء يظنون وجود محيط المياه تحت سطح الأرض، ولكنهم تحاشوا إعلان وجوده قبل استكمال الدراسة التي أتاحت لهم تقدير مخزون المياه في باطن الأرض.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا