اكتشاف محيط ضخم في باطن الأرض

اكتشف علماء روسيا محيط مياه ضخما في باطن الأرض يفوق في الحجم المحيط العالمي أضعافا، بحسب ما أثبتته دراسة وجود محيط مياه تحت الأرض.

وبحسب ما نشر في مجلةNature فإن عمر محيط قشرة الأرض الذي يبعد 410 — 660 كيلومترا عن سطح الأرض، 2.7 مليار سنة.

وبيّنت الدراسة التي شارك في إعدادها علماء فرنسا وألمانيا أن الحوض المائي الضخم في باطن الأرض تشكّل تحت الضغط الشديد ودرجة حرارة 1530 فوق الصفر.

وكان العلماء يظنون وجود محيط المياه تحت سطح الأرض، ولكنهم تحاشوا إعلان وجوده قبل استكمال الدراسة التي أتاحت لهم تقدير مخزون المياه في باطن الأرض.