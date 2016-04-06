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يول يشكو من ملعب التدريب في تنزانيا

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يول يشكو من ملعب التدريب في تنزانيا يول يشكو من ملعب التدريب في تنزانيا

أبدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن يول انزعاجه من الملعب الذي يستضيف تدريبات الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال.

وقال أسامة عرابي المدرب العام للفريق أن ملعب التدريب سيء، وسيخوض عليه الفريق حصتين تدريبيتين، مضيفًا: "أما ملعب اللقاء رائع".

وأشار في تصريحات عبر الشباب والرياضة إلى أن الفريق سيخوض أول تدريب الساعة 4 عصرًا، وسيتحرك من الفندق قبله بنصف ساعة.

ولفت المدرب العام للأهلي إلى أن البعثة وصلت إلى تنزانيا في التاسعة صباح اليوم الأربعاء برحلة طيران مباشرة من .

وكان الأهلي وصل لهذه المرحلة بإقصاء ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في دور ال32.

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فيديو اليوم السابع

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