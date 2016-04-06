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وصول 1000 معتمر إلى مطار الأقصر على متن 5 رحلات

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وصول 1000 معتمر إلى مطار الأقصر على متن 5 رحلات وصول 1000 معتمر إلى مطار الأقصر على متن 5 رحلات

6 إبريل 2016 | 1:27 مساءً

مراسل «ONA»:
> استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الأربعاء، 3 رحلات قادمة من مطار جدة بالمملكة العربية علي متنها 600 معتمر مصري .
> وقال بخيت خيري مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، إن الرحلات الثلاث وصلت تباعا في الساعة الخامسة صباحا والسادسة وثلاثون دقيقة صباحا والعاشرة صباحا .
> وأضاف خيري، في بيان صادر عن المطار اليوم، أن مطار الأقصر سيستقبل رحلتين أخرتين علي متنهما 400 معتمر في تمام الساعة الواحدة وأربعون دقيقة ظهرا وثلاثة وثلاثون دقيقة عصرا ، لافتا إلى أن كل رحلة من الرحلات الخمس تقل على متنها 200 معتمر بإجمالي 1000 معتمر.

 

2016-04-06

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أونا

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