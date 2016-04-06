أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى: مقتل 2 من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة وسط سيناء

Google+ Print
المتحدث العسكرى: مقتل 2 من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة وسط سيناء المتحدث العسكرى: مقتل 2 من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة وسط سيناء
قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إن عناصر الجيش الثالث الميدانى نجحت فى ضبط أحد الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية والقضاء على 2 من العناصر شديدى الخطورة وسط سيناء وذلك فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق مكافحة النشاط الإرهابى.

( تحديث)

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له أن إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميدانى تمكنت من ضبط أحد الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية بمنطقة (وادى عقابة) فى وسط سيناء وبتفتيشه عثر على
>جوال لمادة "تى ان تى" شديدة الانفجار، وزن 40 كجم ، و4 عبوات ناسفة مجهزة ومعدة لاستهداف القوات على محاور التحرك ، و10 دوائر نسف ، و2 دانة "ار بى جى" و45 مفجر كهربائى، بالإضافة إلى ضبط أنبوبة غاز وعدد (2) موتور ثلاجة.

كما تمكنت القوات من القضاء على (2) فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة أحدهم بمنطقة (وادى جربة) بعد قيامه بإطلاق قنبلة يدوية فى اتجاه سير أحد الدوريات، والآخر بمنطقة (جنوب غرب خريزة) خلال تبادل لإطلاق النيران.

الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية (1)

الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية (2)

الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية (3)

الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية (4)

الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية (5)

الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية (6)

موضوعات متعلقة..


>- قطاع الأمن المركزى يستضيف المتحدث العسكرى فى إطار توحيد الاستراتيجية ضد الإرهاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365