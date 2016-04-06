المتحدث العسكرى: مقتل 2 من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة وسط سيناء

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قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إن عناصر الجيش الثالث الميدانى نجحت فى ضبط أحد الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية والقضاء على 2 من العناصر شديدى الخطورة وسط سيناء وذلك فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق مكافحة النشاط الإرهابى.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له أن إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميدانى تمكنت من ضبط أحد الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية بمنطقة (وادى عقابة) فى وسط سيناء وبتفتيشه عثر على

>جوال لمادة "تى ان تى" شديدة الانفجار، وزن 40 كجم ، و4 عبوات ناسفة مجهزة ومعدة لاستهداف القوات على محاور التحرك ، و10 دوائر نسف ، و2 دانة "ار بى جى" و45 مفجر كهربائى، بالإضافة إلى ضبط أنبوبة غاز وعدد (2) موتور ثلاجة.

كما تمكنت القوات من القضاء على (2) فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة أحدهم بمنطقة (وادى جربة) بعد قيامه بإطلاق قنبلة يدوية فى اتجاه سير أحد الدوريات، والآخر بمنطقة (جنوب غرب خريزة) خلال تبادل لإطلاق النيران.

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