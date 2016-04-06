بالفيديو..مقطع نادر لزيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز لمصر بعد انتصار أكتوبر

واستقبل الملك فيصل بن عبد العزيز-رحمه الله- الرئيس الراحل أنور السادات، فى استقبال شعبى بهيج يعكس إحساس الشارع المصرى بقيمة التعاون المصرى السعودى وانعكاسه على الواقع العربى.
ويبقى الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحد القادة العرب الذين حظوا بحب وتقدير المصريين، خصوصا موقفه الشهير فى حرب أكتوبر 1973، عندما تصدر الحملة الداعية إلى قطع النفط العربى عن كل الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى رأسها أمريكا إبان الحرب.
ويترقب الشعب المصرى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، إلى مصر والتى ستبدأ غدا والتى تحظى باهتمام كبير من قبل الدوائر السياسية والاجتماعية والشعبية لكون أن العلاقات السعودية المصرية دائما ما تكون حجر الأساس لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
مقطع نادر لزيارة المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز الى مصر بعد الانتصار في حرب 73م وفي استقبال شعبي بهيج يعكس احساس الشارع المصري بقيمة التعاون المصري السعودي وانعكاسه على الواقع العربي.Posted by عبدالله بن عبدالكريم on Monday, 4 April 2016
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