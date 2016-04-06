الألبوم الأول لـ زين مالك في الصدارة...وصور مميزة مع حبيبته

تصدر الألبوم المنفرد الأول للنجم الشاب زين مالك Zayn Malik، ويحمل عنوان "Mind of Mine"، لائحة تصنيفات الأسطوانات الموسيقية في بريطانيا والولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك، أصبح زين أوّل فنان بريطاني بين الرجال يتصدّر منفرداً قائمة «بيلبورد» الموسيقية الشهيرة.

كذلك احتلّ الألبوم صدارة التصنيف الموسيقي في بريطانيا، وفق التصنيف الرسمي للألبومات القائم على المبيعات الأسبوعية.

وأكدت مجموعة «نيلسن ميوزك» أن 157 ألف نسخة من الألبوم الصادر في 25 آذار (مارس) بيعت خلال الأسبوع الأول من طرح الألبوم في الولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، خضع زين لجلسة تصوير مميزة وجريئة مع حبيبته العارضة جيجي حديد Gigi Hadid لصالح مجلة " Vogue" في عددها لشهر أيار، بعدسة المصوّر العالمي ماريو تيستينو.

يذكر أن ألبوم زين مالك الأول صدر بعد عام بالتحديد من مغادرة زين الفرقة التي تشكّلت عام 2010، في إطار برنامج المواهب البريطاني "ذي أكس فاكتور".

زين مالك يصدم جمهوره بهذه الصورة