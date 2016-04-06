ابتسام تسكت لـ"سيدتي نت": هذا هو موقفي من ارتداء الحجاب

شكّلت نجمة "ستار أكاديمي" ابتسام تسكت حالة مختلفة تصل حدّ الظاهرة، بسبب حب جمهورها لها، إذ يُطلق على نفسه "الجيش التسكاتي"، الذي يحميها من أيّ هجوم يستهدفها، ويدافع عنها بكلّ شراسة.

ابتسام التي صنعت قاعدة جماهيرية لا يُستهان بها، ونافست بقوة كبار النجمات، تُطلق قريباً كليباً لأغنيتها "ما في من حبيبي"، التي صوّرته في شمال لبنان.

"سيدتي نت" التقى ابتسام على هامش استضافتها في برنامج "ببيروت"، وحدّثتنا عن كليبها، وكيف تردّ على من يُطالبها بارتداء الحجاب.

علمنا أنك موجودة في لبنان لتصوير كليب أغنيتك الجديدة، أخبرينا عن ذلك؟

العمل هو "ما في من حبيبي" ، وهي أغنية رومانسية باللهجة العراقية، وهي من كلمات محمد الواصف وألحان همام حسن، ومن إنتاج وإخراج شركة إيهاب الراشد.

لماذا اخترت لبنان لتصوير أغنيتك؟

بصراحة، بغضّ النظر عن كون لبنان بلداً جميلاً، فأنا من الأشخاص الذين عشقوا هذا البلد القريب إلى قلبي جداً، كما كان خطوة خير بالنسبة إلى مشواري الفني، وأملك فيه الكثير من الأصدقاء. إلى جانب ذلك، لبنان معروف بطبيعته الخضراء. فكانت نقطة موفّقة أن يتمّ التصوير فيه.

أغنيتك باللهجة العراقية، فلماذا لم تقومي باختيار لهجة أخرى؟

بعد تقديمي للّون المغربي، أحببت هذه الأغنية، وأعجبتني، وتعلّقت بها، وجمهوري هو من جميع البلدان العربية، ولا أريد أن تقتصر الأعمال التي أقدمها على لهجات معيّنة، بل سأسعى إلى ارضاء كلّ الأذواق، وإن شاء الله سأغني اللونين المصري واللبناني.

هل ترين أنه يجب على برنامج "ستار أكاديمي" أن يتوقف؟

بالعكس، بالنسبة لي، كانت تجربة جيدة، ولا يمكننا أن نحكم عليه. ومن المفروض أن يستمرّ ويعاون المواهب التي تحتاج إلى دعم، وأتمنى له الخير، لأن وجهه كان خيراً عليّ شخصياً.

كثيرون قالوا إن برنامج "ذا فويس كيدز" تفوّق على مشتركي "ستار أكاديمي"؛ ما تعليقك؟

تابعت حلقتين منه، ولم أسمع بهذا الموضوع أنهم تفوّقوا علينا. ولكن إذا أردت إعطاء رأيي بهؤلاء الصغار، فيجب أن يقال عنهم إنهم فنانون كبار. وأكثر من لفت نظري هو أمير عموري من سوريا، وميرنا حنا من العراق.

ما ردّك على أنّ مواهب المغرب العربي تظلم دائماً في برامج المواهب؟

لا أرى هذا الأمر، المهم أنهم قدّموك للناس، ويمكن أن تخرج من البرايم الأول وتبقى في ذهن الناس. أنا لم أفز باللقب، ومسيرتي لم تتوقف بعده، بل ساعدني على شقّ طريقي. وإذا كنت تملك شخصية وكاريزما فستنجح، أما إذا لم تكن تمتلكهما فالأفضل للشخص أن يبقى في منزله (ممازحة).

ما الذي ساعد ابتسام على الاستمرار في الساحة لغاية اليوم؟

هذا يعود للجمهور الذي يرى في ابتسام حاجات تختلف عن غيرها.

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هل ما تزالين تتضايقين من تشبيهك بالفنانة هيفاء وهبي؟

لا ، بالعكس، كنت سأتضايق لو شبهوني بامرأة قبيحة. وأنا وهيفا في نفس المجال، ولا يجب أن يبقى اسمي مرتبطاً باسمها. فأنا لديّ حياتي الفنية والشخصية واسمي، وما يزعجني هو ارتباط اسمي بها، لا شيء آخر، والله خلقنا نشبه بعضنا البعض.

التعليقات السلبية على صورك، هل تفكّرين في ارتداء الحجاب؟

ليس من الضروري للفتاة أن ترتدي الحجاب من الخارج، والمهم أن تعرف كلّ واحدة مبادئها في الحياة. إن ارتداء الحجاب فقط لا يعني أنني محجبة، ولا أريد إهانة الحجاب. ولكن هناك فتيات يرتدين الحجاب، ويقمن بأعمال مسيئة؛ فالحجاب هو سنة فقط في هذه الحياة.

أين التمثيل في حياة ابتسام، هل فكّرت فيه؟

تلقيت عروضاً كثيرة، ولكن من الممكن أن يحصل هذا الأمر ، إذا وجدت الدور والشخصية القريبة مني.

ما جديد ابتسام؟

لديّ انشغالات كثيرة داخل المغرب، كا أنني بصدد التحضير لأغنية جديدة، إما باللهجة اللبنانية أو المصرية.

هل فكرت في إحياء الحفلات في لبنان؟

أتمنى ذلك، خصوصاً إذا كان لي مشاركة في أيٍّ من المهرجانات التي تقام هنا.

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