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وفاة النجم الإسباني مانولو تينا عن 64 عاماً

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الأربعاء 06-04-2016 14:07

توفي النجم الإسباني الشهير مانولو تينا Manolo Tena عن عمر ناهز الـ 64 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشكّل خبر وفاة النجم، الذي أصدر ألبومه " Casualties" مؤخراً، صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه، باعتباره واحداً من أكثر الأصوات تميزاً في الموسيقى الإسبانية.

مانولو فارق الحياة في مستشفى غريغوريو مارانيون في مدريد، بعد إعلانه عن مرضه بسرطان الكبد بأسبوعين، إلا أنه كان يعاني منذ حوالى 4 أشهر.

 

 

 

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