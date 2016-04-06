ليليا الأطرش تقف بوجه الشاه

تقوم الفنانة ليليا الأطرش، بتصوير دورها في المسلسل التاريخي «السلطان والشاه» وعن دورها في العمل قالت ليليا بتصريح خاص لسيدتي نت: «أجسد شخصية «بيكي» زوجة الشاه إسماعيل، وبيكي شخصية روحانية وعاطفية، وكل الوقت تحاول أن تثنيه عن سفك الدماء وعن ملذاته العاطفية بمساعدة أم الشاه».

من ناحية أخرى خرجت الفنانة ليليا الأطرش من مسلسل البيئة الشامية «باب الحارة» بعد أن لعبت دور لطفية زوجة عصام في الأجزاء السبعة الماضية، وهذا لعدم قدرتها على التنسيق بين العملين.