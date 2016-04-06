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منة شلبي تقدم هدية "للطلاب الهاربين" من المدارس

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الأربعاء 06-04-2016 15:06

بعد أقل من 48 ساعة على فوزها بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان تطوان المغربي، قررت الشركة المنتجة لفيلم النجمة المصرية منة شلبي تقديم عرض خاص جداً لطلبة المدارس والجامعات يسمح لهم بمشاهدة فيلمها الفائز "نوارة" بتذكرة مخفضة جداً، ولكن مفاجأة العرض أنه قصّر العرض على حفلات 10 و12 صباحاً، وبهذا لن يستفيد منه إلا الطلاب "الهاربين" من المدارس!!

الشركة المنتجة للفيلم أعلنت رسمياً في بيان نشر عبر الحسابات الموثقة لها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها عقدت اتفاقاً مع الشركة الموزعة، على تقديم تذاكر مخفضة للطلبة في عدد من السينمات طوال الأسبوع خلال الحفلات الصباحية، التذكرتين بسعر تذكرة واحدة فقط في سينما أوديون بالقاهرة، والتذكرة في سينما أمير إسكندرية بـ 10 جنيهات خلال حفلات 10 و 12 و 3 ظهراً.

وأوضحت الشركة أن الاتفاق غرضه تشجيع عشاق السينما الجادة من الطلبة على العودة للسينما ومشاهدة العمل خاصة وأنه حظي بإشادة نقدية كبيرة واهتمام جماهيري، بالإضافة إلى حصوله مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة للفنانة منة شلبي من مهرجان تطوان، وهي الجائزة الثانية التي يحصل عليها الفيلم وبطلته منة شلبي حيث حازت من قبل على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي.

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سيدتي