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كيف علّق تايغا على خطوبة والدة ابنه وروب كارداشيان؟

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الأربعاء 06-04-2016 15:19

لم تمض ساعات قليلة على خطوبة الثنائي روب كارداشيان Rob Kardashian وحبيبته عارضة الأزياء بلاك شاينا Blac Chyna حتى قام خطيب الأخيرة السابق تايغا Tyga بالتعليق على الموضوع.

وكتب تايغا على أحد صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي: "الجميع يستحق أن يكون سعيداً، وكلّ ما يقوم به شخص آخر من أجل سعادته لا يعنيني، طالما أنها لا تدخل في سعادتي".

وأضاف: "يسعدني أن أرى والدة طفلي سعيدة، فأنا كلّ ما يهمّني هو ابني، وأريده أن يكون في بيئة سعيدة، فهو بريء بين كلّ هذا. أريده أن يشعر بالحب بقدر المستطاع".

وانتقد تايغا السخرية من ابنه، وتمنّى على الجميع أن يتوقفوا عن السلبية، لأنه مرتبط عاطفياً بالنجمة كيلي جينير Kylie Jenner، وهي الأخت غير الشقيقة لخطيب والدة طفله.

يُشار إلى أن Blac Chyna التي عاشت في السابق علاقة عاطفية مع المغني Tyga ، أنجبت طفلاً يبلغ الآن من العمر 3 سنوات.

 

 

 

 

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