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بالصور: رغم السرية الصحافة تقتحم خصوصية كيفانش تاتليتوغ

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الثلاثاء 05-04-2016 18:50

عمان- سميرة حسنين

بعد تعرّضه لإصابة حادّة في قدمه إثر سقوطه أثناء مشاركته في مباراة كرة سلة مع أصدقائه في اسطنبول، دخل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند إلى قسم الطوارىء في أحد المستشفيات وتم إسعافه حيث خرج في اليوم نفسه.
طبيب كيفانش الخاص أجرى له بعدها بأيام عملية جراحية عاجلة في المستشفى الأمريكي، حتى لا تؤثر الضربة على سلامة قدمه مستقبلاً أو تصيبه بضعف دائم يعرّضه للخطر عند قيامه بنشاط جسدي خلال عمله كممثل.
ومكث كيفانش في المستشفى يوماً واحداً فقط، حيث دخلها في منتصف النهار، وخرج فور انتهاء تأثير المخدر في صباح اليوم التالي للعملية، ورافقته عائلته وزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير.
الصحافة تقتحم خصوصيّة كيفانش
ولم ينجح كيفانش في إخفاء مكان إجرائه العملية عن صحافة الباباراتزي المتربصة به طوال الوقت، فنصبت الكاميرات أمام المستشفى.
وشوهدت الممثلة الشابة زينب بشيرلير الشهيرة بسحر في "سنوات الضياع" وضيفة الشرف مع مراد يلدريم في "عشق وجزاء" تزوره ورافقها زوجها.
أما عائلة الممثل فالتزمت الصمت مع مندوبي وسائل الإعلام، وطمأنت الممثلة الشابة زينب بشيرلير محبيه مؤكدة أنه أصبح بصحة جيدة، وسيسترد صحته بأقرب وقت ممكن بعد خضوعه إلى عملية جراحية عاجلة في الرباط الصليبي في ساقه.

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