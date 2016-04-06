15 إطلالة تحمل توقيع هادي سليمان من "سانت لوران"

بعد أن تم الإعلان عن انفصال المصمم الفرنسي ذي الأصول التونسية هادي سليمان عن دار أزياء "سانت لوران "Saint Laurent الشهيرة، الذي كان قد وضع بصمته المميزة في عديد من إطلالات النجمات في السنوات الماضية، نتذكر معاً أجمل تصاميمه في الصور أعلاه.

تتميّز تصاميم هادي سليمان بلمسة درامية أنثوية رائعة ميَّزته عن باقي المصممين، وجعلته يتفرّد بأسلوب جريء وعصري، وهذا ما لفت انتباه النجمات إليه، وجعلهن يتسابقن على ارتداء تصاميمه على السجادة الحمراء حتى يدخلن في قائمة أجمل الإطلالات.

قدّم هادي سليمان تصاميمه إلى جميع نجمات هوليوود، فارتدت سلمى حايك Salma Hayek في مهرجان كان السينمائي فستاناً "فوشي" ناعماً، واختارت روزي هانتغتون Rosie Huntington فستاناً ذا إطلالة عصرية باللون الأسود في حفل Golden Gobes، وقد لقيت فساتين هادي سليمان شعبية كبيرة حتى بين النجمات الشابات، فلا يمكن أن ننسى إطلالة داكوتا جونسون Dakota Johnson بالفستان الأحمر في حفل الأوسكار العام الماضي، ولا إطلالة إيما واتسون Emma Watson بالبدلة الرسمية السوداء.

جمعنا في الصور أعلاه باقة من تصاميم هادي سليمان من "سانت لوران" التي زينت إطلالات السجادة الحمراء.