"غوتشي" تدمج العروض الرجالية بعروض المجموعات النسائية

أعلنت ماركة الأزياء الإيطالية الشهيرة "غوتشي" عن دمج عروضها للأزياء الرجالية مع الأزياء النسائية، وبذلك تقيم الدار عرضين كل عام، تقدّم فيهما مجموعة موسمية للأزياء الرجالية والنسائية معاً.

ولم تكن غوتشي أول دار أزياء تتبع هذا النظام، إذ إن "بيربري Burberry"، و"توم فورد Tom Ford" أعلنا أنهما يعتزمان دمج المجموعات الرجالية والنسائية معاً، وعرض التصاميم للبيع فور ظهورها على منصة العرض، بينما بقيت غوتشي على نظاما المعتاد بتقديم الملابس بعد عرضها بـ 6 أشهر.