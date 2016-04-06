أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

"غوتشي" تدمج العروض الرجالية بعروض المجموعات النسائية

Google+ Print

الأربعاء 06-04-2016 15:12

أعلنت ماركة الأزياء الإيطالية الشهيرة "غوتشي" عن دمج عروضها للأزياء الرجالية مع الأزياء النسائية، وبذلك تقيم الدار عرضين كل عام، تقدّم فيهما مجموعة موسمية للأزياء الرجالية والنسائية معاً.
ولم تكن غوتشي أول دار أزياء تتبع هذا النظام، إذ إن "بيربري Burberry"، و"توم فورد Tom Ford" أعلنا أنهما يعتزمان دمج المجموعات الرجالية والنسائية معاً، وعرض التصاميم للبيع فور ظهورها على منصة العرض، بينما بقيت غوتشي على نظاما المعتاد بتقديم الملابس بعد عرضها بـ 6 أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي