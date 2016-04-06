روسيا: إزالة أكثر من 1500 لغم فى مدينة تدمر السورية

>قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن قوات روسية ساعدت فى إزالة أكثر من 1500 لغم فى مدينة تدمر السورية منذ أن انتزعت القوات الحكومية السيطرة على المدينة من متشددى تنظيم داعش فى مارس.

و من ناحية أخرى قالت زاخاروفا إن موسكو تأمل في أن تسفر جهودها الدبلوماسية عن وقف دائم لإطلاق النار في إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي في أذربيجان.

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع مسؤولين كبار في أذربيجان وأرمينيا في وقت سابق اليوم.

وتابعت أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور باكو اليوم ويريفان في وقت لاحق هذا الشهر

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