أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا: إزالة أكثر من 1500 لغم فى مدينة تدمر السورية

Google+ Print
روسيا: إزالة أكثر من 1500 لغم فى مدينة تدمر السورية روسيا: إزالة أكثر من 1500 لغم فى مدينة تدمر السورية

>قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن قوات روسية ساعدت فى إزالة أكثر من 1500 لغم فى مدينة تدمر السورية منذ أن انتزعت القوات الحكومية السيطرة على المدينة من متشددى تنظيم داعش فى مارس.

و من ناحية أخرى قالت زاخاروفا إن موسكو تأمل في أن تسفر جهودها الدبلوماسية عن وقف دائم لإطلاق النار في إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي في أذربيجان.

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع مسؤولين كبار في أذربيجان وأرمينيا في وقت سابق اليوم.

وتابعت أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور باكو اليوم ويريفان في وقت لاحق هذا الشهر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365