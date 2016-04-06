مصرع بائع عرقسوس بالشرقية بعدما أشعل النار فى نفسه لمرورة بضائقة مالية

أعلنت مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم الأربعاء، وفاة بائع العرقسوس، متأثر بإصابته الناتجة عن تعرضه لحروق بنسبة 70% من الجسم، إثر إضرامة النيران فى نفسه بسبب ظروفة النفسية والصحية الصعبة .

نقل المجنى عليه، من مستشفى أولاد صقر المركزى أمس الثلاثاء، فى حالة حرجة، وتم حجزه بالعناية المركزة وتقديم العلاج اللازم إلا أنه توفى متأثرا بإصابته .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بإضرام بائع عرقسوس يدعى "السيد . ا" 56 عاما، من مركز أولاد صقر، النيران فى نفسه فى الشارع أمام المارة.

وبانتقال الرائد أحمد عبد الرحمن شمس، رئيس المباحث، ومعاونه أحمد لاشين، تبين أن المجنى عليه تعطل عن العمل بسبب ظروفه المرضية ويمر بظروف نفسية صعبة منذ فترة بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته أو التكفل بعلاجه، الأمر الذى دفعه للتخلص من حياته بشكل مأساوى.

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