أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع بائع عرقسوس بالشرقية بعدما أشعل النار فى نفسه لمرورة بضائقة مالية

Google+ Print
مصرع بائع عرقسوس بالشرقية بعدما أشعل النار فى نفسه لمرورة بضائقة مالية مصرع بائع عرقسوس بالشرقية بعدما أشعل النار فى نفسه لمرورة بضائقة مالية
أعلنت مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم الأربعاء، وفاة بائع العرقسوس، متأثر بإصابته الناتجة عن تعرضه لحروق بنسبة 70% من الجسم، إثر إضرامة النيران فى نفسه بسبب ظروفة النفسية والصحية الصعبة .

نقل المجنى عليه، من مستشفى أولاد صقر المركزى أمس الثلاثاء، فى حالة حرجة، وتم حجزه بالعناية المركزة وتقديم العلاج اللازم إلا أنه توفى متأثرا بإصابته .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بإضرام بائع عرقسوس يدعى "السيد . ا" 56 عاما، من مركز أولاد صقر، النيران فى نفسه فى الشارع أمام المارة.

وبانتقال الرائد أحمد عبد الرحمن شمس، رئيس المباحث، ومعاونه أحمد لاشين، تبين أن المجنى عليه تعطل عن العمل بسبب ظروفه المرضية ويمر بظروف نفسية صعبة منذ فترة بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته أو التكفل بعلاجه، الأمر الذى دفعه للتخلص من حياته بشكل مأساوى.

- بائع عرقسوس بالشرقية يشعل النيران فى نفسه لمروره بضائقة مالية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365