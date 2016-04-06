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#ليلة_الأبطال - مدرب بنفيكا: سنقاتل للتأهل في الإياب

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#ليلة_الأبطال - مدرب بنفيكا: سنقاتل للتأهل في الإياب #ليلة_الأبطال - مدرب بنفيكا: سنقاتل للتأهل في الإياب

(إفي): أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لبنفيكا اليوم بعد الخسارة التي مني بها بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أن نتيجة المباراة تبقي كل الاحتمالات مفتوحة، مشيرا إلى أن فريقه سيقاتل "حتى النهاية".

وقال فيتوريا، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "الان نستضيف البايرن في ملعبنا وسنقاتل حتى النهاية. سننافس على بطاقة التأهل. من يشاهد أداء فريقي يؤمن بأنه ممكن، على الرغم من أننا واقعيين دائما".

وأشار إلى حكم اللقاء لم يحتسب ركلة جزاء لصالح فريقع، مقللا من أهمية غياب البرازيلي جوناس عن لقاء الإياب لتراكم البطاقات.

وأكد "لا نأسف على ما لا يمكننا السيطرة عليه. ظهرنا كفريق تنافسي".

ومن المقرر أن يستقبل بنفيكا الفريق البافاري في 13 من الشهر الجاري في ملعب النور بالعاصمة لشبونة.

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