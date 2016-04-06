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#ليلة_الأبطال - توريس: عشت أسوأ أيامي أمام برشلونة

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#ليلة_الأبطال - توريس: عشت أسوأ أيامي أمام برشلونة #ليلة_الأبطال - توريس: عشت أسوأ أيامي أمام برشلونة

(إفي): قال فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني بعد طرده في الشوط الأول من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي التي أقيمت خارج قواعده أمام برشلونة (2-1) إنه "أحد أسوأ أيامي كلاعب".

وقال توريس، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي سجل فيها هدف فريقه الوحيد "على المستوى الشخصي أنا حزين للغاية، وأشعر أنني مسؤول بدرجة كبيرة".

وأضاف "كانت الأمور ستتخذ منحى مختلف لو لعبنا بأحد عشر لاعبا. إنه وضع معقد بالنسبة لي. إنه أحد أسوأ أيامي كلاعب".

وعن الأسباب التي دفعت إلى طرده، قال "إنهما لعبتان يمكن إشهار البطاقة الصفراء فيهما أو لا. المؤسف هو أن "ويفا" يعتني بصورة أكبر باختيار القمصان عن اختيار حكام على قدر مباراة تشامبيونز كهذه".

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