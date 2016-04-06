مرور الجيزة يستعين بمعدات ثقيلة لإزالة حطام حادث انقلاب أتوبيس كوبرى أكتوبر

استعانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بونش "كلارك" ومعدات ثقيلة تابعة للمحافظة، للعمل على إزالة حطام حادث انقلاب أتوبيس أعلى كوبرى أكتوبر بالقرب من نزلة شارع البطل أحمد عبد العزيز، فيما يقوم رجال المرور بفتح حارات مرورية أعلى الطريق لتسيير حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات مرور الجيزة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث انقلاب أوتوبيس أعلى كوبرى أكتوبر، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

- إصابة 10 أشخاص وشلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بعد انقلاب أتوبيس

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